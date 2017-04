Rolândia - Projeto Sessão Cinema Família é um sucesso

O Centro Cultural Nanuk recebeu um bom público neste domingo (9) no fechamento da “1º Mostra de Cinema de Rolândia”, uma parceria da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o SESC Aeroporto de Londrina. A “Sessão Família”, com entrada gratuita, exibiu o filme “As férias do pequeno Nicolau”, com classificação livre e que teve 97 minutos de exibição. Devido ao sucesso do evento e também com a sugestão dos presentes, o Secretário da pasta, Diego Silva, informa que uma vez por mês o Nanuk vai exibir uma sessão de cinema voltada para as famílias.

ASCOM/PMR