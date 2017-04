Coordenadores apresentam Atletismo Kids a professores da rede municipal

Coordenadores do programa Atletismo Kids, do projeto Atletismo Londrina, fizeram uma apresentação da metodologia de trabalho aos professores da rede municipal de ensino hoje (10). Dividida em duas sessões – uma pela manhã e outra à tarde – a apresentação levou quase 200 professores de educação física de escolas municipais ao auditório Darcy Ribeiro, na Vila Portuguesa (centro).

“Fizemos uma explanação mais completa do programa, explicamos a metodologia que vem sendo aplicada. Foi importante para divulgação, foi uma conversa muito produtiva, na qual aproveitamos para tirar as dúvidas que os professores ainda tinham acerca do programa”, contou o coordenador do Atletismo Kids, Felipe Casonato.

A conversa deixou muitos professores interessados em ter o programa em suas escolas. “Ficamos muito felizes com a receptividade ao programa. Estamos só no início, mas isso nos mostra que ainda podemos crescer muito e levar o esporte e a formação social a um número muito maior de crianças”, vislumbrou a coordenadora técnica Silvana Vieira.

Em pouco mais de 20 dias de trabalho, o programa Atletismo Kids, realizado em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação e a Fundação de Esportes de Londrina (FEL), já atende cerca de 500 crianças de 8 a 11 anos em oito escolas municipais de Londrina. “Nossa meta até 2020 é superar a meta de 1500 crianças integrando o programa”, projetou Casonato.

Professores e diretores que se interessaram pelo programa e tiverem interesse de leva-lo a suas respectivas escolas podem entrar em contato direto com os coordenadores através dos email fecalo10@hotmail.com (Felipe Casonato) e silvan_vieira@hotmail.com (Silvana Vieira).

ASCOM/AtletismoLondrina