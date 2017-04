Assaí - Prefeitura e Sebrae lançam o Programa Cidade Empreendedora

O Governo Municipal em parceria com o SEBRAE realizou na manhã desta terça-feira (11) o lançamento do Programa Cidade Empreendedora. O evento aconteceu no auditório da Secretaria de Assistência Social e contou com a presença de empresários, vereadores, secretários municipais e a sociedade civil.

O prefeito Acácio Secci e o Gererente regional do Sebrae Heverson Feliciano realizaram a assinatura do termo de cooperação que busca promover uma revisão das rotinas internas de gestão de forma a desburocratizar e criar um ambiente mais ágil para a abertura e formalização de empresas, participação em compras públicas, bem como melhorar o acesso aos serviços oferecidos pela Prefeitura de Assaí.

Diego Shiinoki será o consultor do Sebrae que prestará assessoria em Assaí, e a servidora Rozangela Almeida a responsável pelo atendimento da sala do empreendedor, no prédio da Secretaria de Assistência Social, rua Conrado Medeiros nº 42 – fone: 43-3262-4958.

ASCOM/PMA