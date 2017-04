Pianista improvisador suíço faz apresentação gratuita em Londrina

O público da região de Londrina terá a oportunidade de assistir na quinta-feira (20 de abril), véspera do feriado, a partir das 19h30 no Centro Cultural Teatro SESI/AML, um show de alta qualidade em um espetáculo no qual o trabalho criativo dos músicos se desenrola ao vivo, diante da plateia. Será uma noite de improvisação livre, com música contemporânea de concerto e muito jazz. Tudo de graça.

No palco estarão o pianista suíço Raphael Südan, um mestre da improvisação, premiado em várias competições internacionais, e os músicos londrinenses do Armila e Mut657, grupos pertencentes ao CLIC - Coletivo de Livre Improvisação Contemporânea, formado por alunos e professores da UEL e sediado no Departamento de Música e Teatro da Universidade. A produção do evento é da Caracal Produções Artísticas.

“Haverá a performance individual do Raphael Südan e de cada um dos grupos, assim como combinações entre eles e convidados”, explica o professor do departamento de Música da UEL, Fabio Furlanete, que também é membro do coletivo CLIC. “Como o Raphael Südan é um excelente improvisador e intérprete. O público pode esperar uma apresentação de alto nível entre o jazz e a música contemporânea de concerto, adicionando o elemento de imprevisibilidade da improvisação.”

Tanto o Armila, quanto o Mut657, apresentarão obras inéditas de compositores locais. Elas abordam de diferentes formas a abertura para a improvisação dos intérpretes em seus respectivos idiomas. Os compositores são Alexandre Ficagna (docente do Curso de Música da UEL), Arthur Faraco e Scalassara Prando (alunos do Curso de Música e membros do CLIC). “Haverá também a execução, pelo Armila, de uma obra do compositor americano Anthony Braxton.”

Improvisação Musical

O suíço Raphael Südan atua como pianista clássico no palco e também em sala de aula. É Mestre em Performance Musical, premiado em várias competições de Improvisação em Versalhes e Fribourg, professor de Improvisação Musical na Ecole de Musique du Pays-d’Enhaut e Pianista permanente na “La Landwehr”, conjunto musical official da cidade e estado de Fribourg. Além disso é Coordernador de Eventos Europeus e Regente do “Choir Horizon”, de Fribourg.

Esta é a primeira vez que Raphael Südan vem a Londrina, embora tenha apresentado em Brasília, em 2016. “Esperamos mostrar ao público não apenas música de alta qualidade, em performances de nível internacional, mas também um espetáculo no qual o trabalho criativo se desenrola ao vivo, diante do público, com toda a tensão que existe entre o erro e a oportunidade, construindo um jogo cuja face só ficará clara, tanto para nós quanto para o público, ao final da apresentação”, conta Fabio Furlanete.

Financiamento coletivo

Para viabilizar a vinda do pianista improvisador Raphael Südan a Londrina, os promotores do evento estão pedindo a colaboração da comunidade através de um financiamento coletivo. Quem puder ajudar, basta acessar o site abaixo e contribuir!

https://www.catarse.me/pt/clic_e_raphael_sudan

ASCOM