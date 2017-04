Guarda Municipal realiza ação social na região norte

Um pedido de ajuda mobilizou agentes da Guarda Municipal de Londrina, que se uniram para contribuir com o Centro de Educação Infantil (CEI) “Criança Feliz”, localizado na Rua Doutor Juvenal Eger Filho, 261, no conjunto Farid Libos, na região norte. Foi solicitada a arrecadação de 167 caixas de chocolate que serão doadas às crianças nesta quarta-feira (12).

Além da doação, os agentes da GM prepararam uma programação especial para as crianças. Às 14h30 será feita uma interação musical a fim de divertir as crianças. Além disso, guardas do grupamento escolar e do Canil estarão presentes na interação que será feita com as crianças e com a comunidade.

O diretor da instituição, Daniel Sakama, acredita que a sensibilidade de cada agente da Guarda Municipal contribuiu para a concretização do trabalho. “A ação não se constituiu em uma obrigatoriedade, mas sim uma ação voluntária. A instituição acredita que esse tipo de ação contribui, ainda mais, para a aproximação das nossas equipes com a comunidade, fortalecendo cada vez mais nosso vínculo com a população”, apontou.

A assistente administrativo da creche, Suellen Chrystine de Mello, disse que havia tentado contato com diversas pessoas e empresas antes de procurar a Guarda. “Quando a Guarda Municipal retornou o e-mail dizendo que os agentes abraçariam nossa campanha, meu coração transbordou de alegria, pois já não tinha mais esperança e eles mostraram o quanto são solidários e humanos. Não existem palavras para agradecer cada guarda municipal por terem abraçado nossa causa”, afirmou.

História - A Associação Faça Uma Criança Feliz, responsável pelo Centro de Educação Infantil (CEI) “Criança Feliz, foi criada em Londrina no ano de 1999. O Centro funciona desde o ano 2000. No início eram 50 crianças e atualmente são atendidas 167, com idade de 1 a 5 anos.

O projeto social foi expandindo ao longo dos anos e em 2007 foi inaugurado o Centro de Educação Infantil Santa Terezinha do Menino Jesus localizado no Conjunto José Giordano. O local atende 145 crianças. Em 2015, outra creche foi inaugurada, o Centro de Educação Infantil Paraíso, que atende 130 crianças de 1 a 5 anos. Ao todo são atendidas 442 crianças em todas as 3 unidades da associação.

N.com