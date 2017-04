Campanha de Páscoa da Economia Solidária encerra sábado (15)

O Programa de Economia Solidária de Londrina encerra, no próximo sábado (15), a campanha de produtos de Páscoa 2017. Diversas opções de guloseimas, artesanatos e kits para presentes continuam disponíveis nos dois centros de atendimento do programa. Neste ano, a campanha apresenta o tema “Por uma Páscoa mais doce e uma Economia mais Solidária”.

Os produtos podem ser adquiridos diariamente no Centro Público de Economia Solidária, na Avenida Rio de Janeiro, 1.278, esquina com a Avenida Juscelino Kubitschek, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Encomendas podem ser feitas na Casa da Economia Solidária Café e Arte, localizada na Praça 7 de Setembro, esquina com a Rua Professor João Cândido. No sábado (15), último dia da campanha, o atendimento será realizado das 9 às 14 horas. Até o encerramento, a expectativa é de que sejam comercializados cerca de mil quilos de produtos.

Há uma diversidade de opções para o público londrinense, que pode escolher entre ovos de chocolate, trufados em diferentes sabores, ovos de colher, bombons, bolos, trufas, colombas e ovos para o público infantil. As novidades deste ano ficam por conta de itens como pirulitos, mini ovos de chocolate e pés de moleque com chocolate. Peças de artesanato desenvolvida pelos grupos de trabalho especialmente com o tema da Páscoa também estão disponíveis. São peças como toalhas, panos de prato, velas aromatizadas, sabonetes e trabalhos em patchwork.

Os ovos de chocolate são vendidos a preços que variam entre R$ 3,00 e R$ 72,00, de acordo com o tamanho e suas especificações. Para quem deseja dar presentes, também há kits como cestas de páscoa, estojos com bombons, bolachas decoradas, pacotes de castanha com chocolate, entre outros. Todos os produtos comercializados durante a campanha são feitos pelos trabalhadores que integram os empreendimentos da Economia Solidária em Londrina.

