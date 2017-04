Procon orienta consumidores para compras da Páscoa

Segundo Richa, agora os técnicos do Procon estão trabalhando em cima da elaboração de processos administrativos contra as marcas de pescados com irregularidades e na elaboração da denúncia que será encaminhada ao Ministério Público do Paraná, para apuração dos fatos. No percorrer do processo, as empresas poderão se defender e caso seja comprovada a fraude, elas receberão multas. “Em alguns casos o peso do produto não corresponde ao indicado no degelo, ou seja, o consumidor está sendo fraudado porque está pagando por uma quantidade, quando na verdade está recebendo a menos”, explicou.

Denúncias - As pessoas que suspeitarem de irregularidades em produtos como pescados e ovos de chocolate podem fazer uma denúncia ao Procon, telefonando no 151. Neste número, os atendentes também esclarecem dúvidas e auxiliam os consumidores. É possível também fazê-lo pessoalmente na sede da Rua Mato Grosso, nº 299 ou pelo e-mail procon@londrina.pr.gov.br. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

