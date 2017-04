Na posse do Sindejor, Richa destaca papel da imprensa na democracia

O governador Beto Richa participou ontem (11), em Curitiba, da posse da nova diretoria do Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do Paraná (Sindejor-PR). O sócio diretor da Folha de Londrina, José Nicolás Mejía, assume a presidência para o triênio 2017/2020, no lugar do empresário Franklin Vieira da Silva, que presidia a entidade desde 2014.



“Acredito que a imprensa é a alma da democracia. Por isso que, no nosso governo, procuramos fortalecer a imprensa livre para que ela possa fortalecer cada vez mais o regime democrático”, afirmou o governador. “Como fazemos um bom governo, com extraordinários resultados, com espírito democrático e transparência, nada melhor do que ter uma imprensa livre para levar as boas notícias”, completou.



O governador ressaltou ainda que, em toda sua vida pública, sempre buscou prestigiar e fortalecer os meios de comunicação, que são responsáveis por levar informações de qualidade à população.



DESAFIO - Mejía disse que assume a presidência do Sindejor com um desafio: revitalizar os jornais e revistas do Paraná. “Precisamos novamente dar força e sustentação para que nossas empresas continuarem entregando jornalismo de qualidade”, disse.



Ele ressaltou ainda que o modelo de negócios dos jornais está mudando, com a digitalização do jornalismo. Mejía disse que os veículos de comunicação vivem um momento desafiador na tentativa de rentabilizar os acessos dos internautas para suprir a queda de receita publicitária que se dá com a migração para o meio digital.



“Ainda estamos passando por um processo de acomodação. As redações estão sendo reestruturadas e a tendência é que elas diminuam. Os jornalistas precisarão aprender a ser multitarefas. O volume de informações deve diminuir, mas com aumento da qualidade”, avalia.



SINDEJOR – Fundado em 1994, o Sindejor conta com 20 empresas de comunicação paranaenses associadas. Além de Mejía, também tomaram posse nesta terça-feira os vices-presidentes Ana Amélia Filizolla e Leonardo Petrelli, o tesoureiro Antonio Saad Gebran Sobrinho e o secretário Gedaias Pereira Belga.



PRESENÇAS - Participaram do evento o secretário de Comunicação Social do Paraná, Deonilson Roldo; o secretário municipal da Comunicação Social da Prefeitura de Curitiba, Marcelo Cattani e o presidente da Associação dos Jornais Diários do Paraná, José Thomé.

AEN