Diversidade e permanência estudantil são temas de debate

Estudantes, professores e servidores participam no próximo dia 19 de abril do debate Diversidades e Desigualdades: gêneros e questões étnico raciais: interfaces com a permanência estudantil na UEL, que será realizado no Centro de Ciências Humanas (CCH). A programação conta com duas palestras e cinco grupos de trabalho, no período da manhã, da tarde e da noite. Entre os temas que serão discutidos estão as ações afirmativas, desigualdades e diferenças de gênero, racismo e os desafios da permanência. Informações no site www.uel.br/neab ou pelos telefones (43) 3371-4599 ou (43) 3371-4679.

O público alvo são os alunos ingressantes do ano letivo 2017. A ideia é promover a interação entre os calouros e os estudantes da graduação, que poderão apresentar o resultado dos seus trabalhos e suas pesquisas durante o evento.

Agência UEL