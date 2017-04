Ibiporã conquista nova ambulância para Samu e carro para o Conselho Tutelar

A frota municipal ganhou recentemente o reforço de dois novos veículos que estão sendo utilizados para prestar um melhor atendimento à população nas áreas da Saúde e Assistência Social.

O Conselho Tutelar de Ibiporã foi contemplado com um carro zero-quilômetro para agilizar os atendimentos às crianças e adolescentes. O veículo, um Citroën Aircross no valor de R$49.851,00, foi doado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR).

Além de Ibiporã, outros 58 municípios paranaenses receberam um kit para o Conselho Tutelar, composto do carro, cinco computadores, um refrigerador, um bebedouro e uma impressora multifuncional. "Agora o Conselho Tutelar de Ibiporã possui dois veículos para os atendimentos, o que proporcionará mais agilidade e qualidade ao atendimento prestado na garantia dos direitos das crianças e adolescentes", ressaltaram o prefeito João Coloniezi e a conselheira tutelar Marcela Vic Taliatelli.

Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi contemplado com uma ambulância de suporte básico, no valor de R$150.600 mil. O recurso é oriundo de uma emenda parlamentar do deputado federal Sérgio Souza (PMDB/PR). O veículo substituirá uma ambulância que está há cinco anos em uso. "A parceria política é muito importante para ampliar os recursos e investimentos em nosso município. Muito obrigado aos deputados Hauly e Sérgio Souza por sempre se lembrarem de Ibiporã na destinação das emendas parlamentares", concluiu João Coloniezi.

