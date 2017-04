Rolândia - Prefeito solicita mais policiais e viaturas para o município

O Prefeito Doutor Francisconi e o Secretário de Serviços Públicos Paulo Gaffo se reuniram em Curitiba, na sede da Polícia Militar do Estado, com o Comandante Geral da PM no Paraná Maurício Tortato. Na ocasião, estiveram também presentes o Deputado Cobra Repórter, o Presidente da AMEPAR Luiz Nicácio e outras autoridades da região. Francisconi solicitou junto ao comando geral da PM o reforço no efetivo do 15º Batalhão, sobretudo nos policias que fazem o trabalho preventivo e ostensivo em Rolândia e também requereu mais viaturas para a cidade, tanto carros quanto motos.

ASCOM/PMR