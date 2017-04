Flapt! faz tarde de cultura com batalha de rimas

A Vila Cultural Flapt vai realizar no domingo (16), a partir das 14h, a festa ConeXão!. O intuito do evento é unir as diversas linguagens artísticas trabalhadas na ONG em um evento para ajudar financeiramente a manutenção do novo espaço, que fica na Rua Lino Sachetin, 498, Cj Luiz de Sá. As atrações serão Hip Hop, Break, Maracatu, Samba de Roda e Grafite.

O evento inicia às 14h, com abertura do Maracatu Semente de Angola e uma “Mensagem para a juventude" lida pelo presidente da Flapt!, Douglas Pinheiro e ainda as inscrições para a batalha de rimas. Logo após, às 15 horas a Cia Boi Voador vai fazer um pequeno samba de roda para manter o ritmo, pois já as 15h30 inicia o microfone aberto para quem quiser soltar uma rima, ou ainda recitar uma poesia. Durante o microfone aberto, estará acontecendo dentro e fora da ONG a arte do Grafite e do “grapicho” (letras estilizadas).

As linguagens do Hip Hop não param por aí, as 16 horas o Break será representado por Marcelo Cardoso, um dos maiores nomes londrinenses nessa arte, ele já ganhou prêmios nacionais e começa a fazer disputas fora do país. Então, às 17 horas inicia a Batalha de Rima com o tema “Crises” e os rappers, liderados pelo Nego Sujjo (Valdir Almeida- Hip Hop sobre Rodas), vão colocar pra fora em forma de protesto assuntos do nosso cotidiano, como racismo, machismo, preconceito e corrupção.

Para finalizar a Cia Boi Voador vai levantar o pessoal com mais um pouco de samba de roda. Ao longo de todo o evento, vamos ter a instalação “Palavra da beira do mundo” e a exposição de páscoa “O Santo Boi”, ambos pensados por Vanessa Nakadomari. A cantina estará aberta com quitutes sendo vendidos para ajudar com as despesas do espaço.

