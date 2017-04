Paraná vai apresentar 30 trabalhos técnicos em congresso nacional de trânsito, na Bahia

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) vai participar, nos dias 26 e 27, do II Congresso Brasileiro de Trânsito em Salvador, na Bahia. O evento traz como novidade este ano a apresentação de trabalhos técnicos pelos departamentos estaduais de trânsito, empresas privadas e estudantes. Do total de 74 trabalhos inscritos, 30 são do Paraná nas áreas de habilitação, veículos, infrações, educação e tecnologia.



“Ao longo destes seis anos de gestão, o Detran tem se destacado em inovações operacionais e educacionais que refletem no trânsito paranaense”, diz o diretor-geral do Detran- PR, Marcos Traad, que também é presidente do Congresso. Segundo ele, esta será uma grande oportunidade para dividir experiências de sucesso e ainda agregar conhecimento a fim de oferecer cada vez mais um atendimento eficiente ao cidadão.



TEMAS – Entre os temas que serão apresentados pelos representantes do Paraná estão: a plataforma Detran Fácil que já ofereceu mais de 6 milhões de serviços online e pelo autoatendimento, o Sistema de Videoconferência que tem revolucionado o ensino de educação para o trânsito no estado e o sistema de meritocracia, que tem promovido a valorização dos profissionais da autarquia.



As Juntas Médicas Especiais, as medidas adotadas pelo Paraná em Segurança Viária e o modelo de transparência ao cidadão da Junta Administrativa de Recursos de Infrações, também estão entre os principais assuntos. Para conferir a lista completa clique AQUI.



AGENDA - Além dos trabalhos técnicos, o Congresso, que vai reunir os maiores especialistas da área do Brasil, será composto por mesas de debate e um amplo espaço para expor as maiores novidades em produtos, serviços e tecnologia de trânsito.



No primeiro dia de evento, quarta-feira (26), serão alvo de discussões o uso da tecnologia na formação dos condutores, o cenário da identificação eletrônica de veículos no Brasil e banco de dados como forma de melhorar a gestão do trânsito.



Na quinta-feira (27), os congressistas encerram o encontro falando sobre princípios de e-gov e m-gov nos serviços prestados pelos órgãos de trânsito; a tecnologia nas campanhas educativas; trânsito, internet e redes sociais na nova realidade do trânsito brasileiro e o futuro da mobilidade urbana.



Entre os grandes nomes da área que vão compor as mesas estão a diretora-geral do Serviço Federal do Processamento de dados (Serpro), Maria dos Santos; analista sênior e o presidente da Companhia de Tecnologia da Informação do Governo do Paraná (Celepar), Beatriz Lanza e Jacson Leite, e o coronel Edar Borges, que também é mestre em Políticas e Gestão de Segurança Pública.



"A experiência acumulada pelo Governo do Paraná na aplicação de tecnologias inovadoras para a gestão pública precisa ser compartilhada pelo Detran e pela Celepar, para que os resultados desta parceria contribuam para um trânsito melhor e mais seguro em todo o Brasil”, explica o presidente da Celepar, Jacson Leite.

