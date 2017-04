Seminário em Curitiba discute reúso da água no Brasil

Técnicos de várias instituições ligadas ao saneamento e ao meio ambiente participam do Seminário Regional sobre Reúso de Água, organizado pelo Ministério das Cidades, no auditório do Centro de Tecnologias Sustentáveis da Sanepar, em Curitiba.



“Estamos orgulhosos com o convite para ajudar na realização do seminário e otimistas com a iniciativa do governo federal de elaborar uma política específica sobre o assunto”, disse o diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Glauco Requião.



Na Sanepar, um projeto de reúso da água já está em desenvolvimento e vai atender a Cidade Industrial de Curitiba. O sistema é independente do já existente - que serve para o abastecimento da população -, e vai oferecer água exclusivamente para as indústrias. Neste caso, os estudos mostram que o reúso vai aumentar a disponibilidade de água para Curitiba e região, além de ser economicamente viável.



NACIONAL - Este é o quarto seminário, de um total de cinco que o Ministério das Cidades promove em todo o Brasil, com o objetivo de conversar com especialistas, trocar experiências e identificar as potencialidades da implantação de um sistema de reúso da água.



Em junho, este ciclo se encerra, quando acontece um encontro nacional para afinar os dados coletados. Depois disso, começa efetivamente a elaboração de uma proposta de política nacional de reúso de efluente sanitário tratado, que deve estar pronta até o final do ano.



“O Paraná deve dar uma grande contribuição à proposta. Encontramos aqui iniciativas muito avançadas e pessoas com muito conhecimento técnico”, afirmou Paulo Rogério Silva, coordenador do projeto no Ministério das Cidades.



O seminário sobre reúso da água iniciou nesta terça (11) e encerra nesta quarta-feira (12), das 9h às 17h30.

AEN