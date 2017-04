BBB e José Mayer

Referência em mulher, Viviane Bordin acha um exagero com José Mayer e dispara contra ex-BBB Marcos: "Foi muito pior"

A modelo e empresária Viviane Bordin, que está sendo considerada nas redes sociais uma das mulheres mais bonitas do Brasil, comentou os casos de assédio do ator José Mayer e do médico Marcos, expulso do Big Brother Brasil segunda-feira, dia 10, acusado de agredir fisicamente e psicologicamente a sister Emilly, com quem mantinha um relacionamento dentro do reality show.

"Não que eu esteja ao lado do José Mayer, mas acho que foi uma repercussão muito absurda quando não houve estupro de verdade. Em um país de tanta violência e tantos estupros, por que não dão ênfase a casos que agridem de verdade fisicamente a mulher? O caso do Marcos do BBB para mim foi muito pior pois ele apertou o braço dela, agrediu fisicamente, mesmo sabendo que as câmeras os viam. Descontrole! Isso deve ser julgado com mais intensidade!", desabafa a loira que é referência no universo feminino pois além de ser mulher e ter muitas amigas mulheres, é dona de um site de ensaios femininos. Viviane Bordin lida com mulheres todo tempo, escuta elas, sabe da vida delas e cria um vínculo que vira quase o de uma psicóloga com seus clientes.

A modelo e empresária que possui 98cm de bumbum, 70cm de cintura e 96cm de busto distribuídos por 1,70m de altura e 64kg nasceu em Cascavel, no Paraná, mas mora em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e fez inúmeras capas de revistas e campanhas publicitárias nos últimos 15 anos. Ela venceu o concurso "Beach Girl" da Editora Abril em 2003, logo em seguida posou para a Revista Vip e, de quebra, foi capa da Playboy em junho de 2003.

Em 2005, Viviane Bordin venceu o concurso Miss Playboy TV Brasil e representou a Playboy Brasil por três anos na América latina e Ibéria. Também foi recheio da revista em 2006 e novamente capa da Playboy em janeiro de 2009. A beldade também posou nua para várias edições internacionais da publicação em países como Estados Unidos, Alemanha e França.

Mãe de gêmeos em 2010, ela continuou como modelo posando novamente para Maxim Brasil em 2011, além de inúmeras campanhas e catálogos. Paralelamente, em 2008 Viviane Bordin começou a trabalhar com a Mavics Construtora, empresa sediada em Camboriú.

A loira idealizou o portal de ensaios sensuais Diamond Brazil devido à sua experiência como modelo sensual. Entre as beldades mais famosas que posaram para o site estão Núbia Óliiver, Natalia Casassola, Anamara, Veridiana Freitas, Mary Silvestre, Jéssica Amaral, Gabi Miranda e Patricia Jordane.

