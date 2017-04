Centenário do Sul: Prefeito Luiz Nicacio esteve em Curitiba para receber recurso para o Programa Transporte Sanitário

O prefeito Luiz Nicacio participou no último dia 5, da cerimônia de repasses no Palácio Iguaçu, em Curitiba. No evento, o governador Beto Richa repassou R$ 35 milhões para 206 municípios entre eles o município de Centenário do Sul, que recebeu o repasse de R$ 120 mil reais, destinado para o Programa Transporte Sanitário. O recurso é fruto de indicação do deputado estadual Ratinho Junior, atual secretário de estado da SEDU – Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano.

O recurso repassado poderá ser aplicado pela prefeitura de Centenário do Sul, na compra de veículos que possa auxiliar o serviço da secretaria municipal de Saúde, seja na aquisição de ambulância, ônibus, van e veículo para o transporte de paciente.

De acordo com o prefeito Luiz Nicacio, será feito um levantamento para identificar na área da Saúde, o melhor aproveitamento do recurso.

“Nosso município é muito grato ao governo do estado, pois sempre que há recurso para a área da saúde somos contemplados. Não podemos esquecer-nos da importante atenção que temos do deputado estadual Ratinho Junior, autor da indicação do recurso”. Agradeceu o prefeito.

Ednaldo Terra/Asimp