Londrina: Museu de Arte sedia 13ª Feira Madá neste sábado (15)

Evento é aberto ao público e oferece diversas opções de produtos de artesanato, moda, arte e gastronomia; também haverá música ao vivo

O Museu de Arte de Londrina recebe, neste sábado (15), a 13ª edição da Feira Madá. O público poderá conhecer e adquirir uma variedade de produtos criados por artistas, artesãos e expositores locais. São produtores que se organizam para levar às pessoas trabalhos únicos com o objetivo de movimentar e fortalecer a economia criativa da região. O evento é aberto a todos e irá ocorrer no pátio do Museu, das 10 às 15 horas. O Museu fica na Rua Sergipe, 640, no centro.

Nesta etapa de abril haverá diversas opções de artesanato, moda, arte, ilustrações, acessórios e gastronomia com a participação de cerca de 15 expositores já confirmados. A feira ainda contará com a presença do projeto “Luv Urself”, por meio de exposição fotográfica de Cesar Segundinho e Manoela Velozo. A atração musical ficará por conta do pocket show de Brasilidades Sonoras com Eduardo Lopes Touché.

Todas as informações e a lista completa de expositores e atrações da Feira Madá podem ser acessadas pelo endereço goo.gl/uBYC1e . O evento é uma realização do Ateliê Coletivo Casa Madá, que oferece um espaço multicultural para a promoção de feiras, exposições e workshops em Londrina. A nova sede da Casa Madá fica na Rua Gumercindo Saraiva, 74, entre a Avenida Higienópolis e a Rua da Lapa.

Renan Oliveira/NC/PML