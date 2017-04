Londrina: FEL prorroga prazo de inscrição de projetos do FEIPE

Interessados podem protocolar os projetos esportivos até 11 de maio; edital contempla mais de 40 modalidades, incluindo práticas para pessoas com deficiência

A Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), prorrogou por mais um mês o prazo de inscrição dos projetos que irão participar do processo de seleção para receber recursos do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE). Dessa forma, os interessados em protocolar seus projetos poderão fazê-lo até o dia 11 de maio. A republicação do Edital de Chamamento Público nº 001/2017 foi feita ontem, via Jornal Oficial do Município, edição nº 3.236, disponível para acesso no link goo.gl/HKJWVd (a partir da página 22).

Os projetos esportivos que forem selecionados passarão a ser beneficiados, no exercício de 2017, pelo Programa de Incentivo para a Realização de Projetos Esportivos, com incentivo através do FEIPE. Todas as informações estão reunidas no endereço http://fel.londrina.pr.gov.br/

O assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Santos, explicou que a prorrogação do prazo para a inscrição de projetos ocorreu devido a alterações que o Governo do Estado do Paraná promoveu com relação a datas de nascimento dos atletas que podem participar dos Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPs). “O edital precisou ser ajustado em alguns detalhes, uma vez que o segmento da Juventude é o principal foco de atendimento deste programa de incentivo. Todas as pessoas que procuraram a FEL para se informar ou inscrever projetos já haviam sido avisadas que teriam um prazo maior para se inscrever e foram orientadas sobre como participar da seleção”, disse.

O edital de 2017 do FEIPE está aberto para mais de 40 modalidades esportivas, incluindo onze que são específicas para pessoas com deficiência. Além disso, o processo contempla vagas para programas de práticas alternativas e eventos comunitários com projetos de recreação e lazer nos bairros e distritos do Município. Serão contemplados diferentes projetos para o desenvolvimento e fortalecimento do esporte no Município de Londrina, incluindo atletismo, basquete, futsal, handebol, natação, judô, karatê, taekwondo, voleibol, tênis de mesa, xadrez, entre outros esportes.

O incentivo aos projetos esportivos de Londrina, proporcionado pelo FEIPE, é uma ferramenta que proporciona oportunidades de inserção e crescimento dentro do esporte a atletas de diversas modalidades. O investimento abrange vários projetos que contemplam diferentes faixas de idade. O segmento da Juventude continua como o principal eixo de atendimento, abrangendo uma faixa etária onde há a maior chance de evolução e projeção de atletas, que têm a oportunidade de participar de jogos e eventos importantes no Estado. Outras categorias também são contempladas, incluindo o esporte adulto, apoio às ligas esportivas locais e modalidades para pessoas com deficiência.

Investimento

Ao todo, a Prefeitura de Londrina irá disponibilizar, via Feipe, um montante de R$ 3.101.000,00. O atendimento aos programas esportivos selecionados serão realizados dentro de seis categorias diferentes, com os seguintes valores: Programa de formação esportiva da juventude (até R$ 1.646.000,00); Programa de incentivo ao desenvolvimento do esporte adulto (até R$ 501.000,00); Programa de apoio às ligas esportivas londrinenses (até R$ 440.000,00); Programa de esportes para pessoas com deficiências (até R$ 200.000,00); Programa de modalidades alternativas (até R$ 300.000,00); Programa de Eventos Comunitários e Lazer (até R$ 14.000,00).

Uma das novidades do edital de 2017 é a ampliação da quantidade de vagas para os projetos do Programa de Modalidades Alternativas, que dá suporte para a formação de equipes pequenas da cidade, incluindo a iniciação no esporte. Este programa contemplará 15 projetos, com investimento total de R$ 300 mil.

Inscrições

Para realizar a inscrição, os proponentes devem se apresentar na sede da FEL, que fica na Rua Gomes Carneiro, 315, no Ginásio Moringão, Jardim Higienópolis. Os projetos precisam ser protocolados até as 17 horas do dia 11 de maio, em envelope lacrado e identificado, conforme estabelece o edital. Os atendimentos ocorrem diariamente, das 12 às 18 horas. Outras informações podem ser obtidas diretamente na Fundação de Esportes, ou pelo telefone 3372-9191.

No processo de inscrição, os projetos deverão ser preenchidos em Formulário Padrão específico, fornecido pela FEL, no site www.londrina.pr.gov.br/fel. É obrigatório o preenchimento de todos os campos e itens que o compõem, em conformidade com o conteúdo constante do edital, de acordo com o programa para o qual irá apresentar projeto.

Uma comissão, especificamente constituída, irá analisar os projetos apresentados e emitirá parecer opinativo para instrução da decisão do Conselho Administrativo da FEL. O resultado do julgamento será publicado no prazo máximo de dois dias úteis, contados a partir da data de abertura dos envelopes, no Jornal Oficial do Município.

