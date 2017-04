Londrina conta com 340 ônibus equipados com internet 4G gratuita aos usuários

CMTU e concessionárias do transporte coletivo ampliam “Wi-fi Free” em Londrina; com 340 veículos, 85% da frota passou a contar com a inovação

Responsável por tornar as viagens de ônibus em Londrina muito mais atrativas, o número de veículos do transporte coletivo equipados com internet 4G gratuita foi ampliado. Desde o último dia 8, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) e as concessionárias que operam o sistema aumentaram de 280 para 340 a quantidade de coletivos equipados com a tecnologia.

Os 60 carros a mais dotados com o serviço já estão em circulação e, com o incremento, 85% frota passou a contar com a inovação. Segundo Wilson de Jesus, gerente de Transportes da CMTU, o retorno dos usuários tem sido bastante positivo. “As pessoas aprovaram a implantação da novidade, que tornou-se um atrativo a mais no nosso sistema de transporte. Com o incremento, acreditamos que a experiência do passageiro foi elevada a outro patamar”, afirmou.

O gerente explicou que a utilização do “Wi-fi Free” é grátis e exige do usuário apenas um dispositivo de acesso à internet sem fio, como smartphone, tablet ou notebook. Na avaliação dele, a conectividade proporciona aos usuários a possibilidade de trabalho, lazer, estudo e comunicação durante o percurso. “Estar cada vez mais conectado é uma tendência mundial e entendemos que essa tecnologia vem otimizando a experiência dos passageiros dentro dos ônibus.”

Wilson de Jesus ressaltou também a importância da tecnologia na democratização do acesso à internet em Londrina. “Apesar de, atualmente, as redes sociais e os sites de entretenimento e informação estarem presentes no dia a dia de quase todo mundo, muita gente não dispõe da rede em casa ou não tem condições de contratar um pacote de dados das empresas de telefonia. Dessa forma, acreditamos que, ao disponibilizar internet livre e gratuita, estamos contribuindo para a promoção da cidadania, facilitando a inclusão digital e popularizando a utilização da rede mundial de computadores.”

Londrina conta atualmente com 400 ônibus no sistema de transporte coletivo. Os veículos, que têm média de idade de 5 anos, levam e trazem todos os dias cerca de 80 mil pessoas. Os 340 coletivos equipados com internet estão distribuídos de acordo com a demanda das linhas, priorizando as paradoras, as diametrais e as interbairros.

NC/PML