Heavy metal da Alemanha é atração de show em Londrina

Nesta quinta-feira, 13 de abril, os alemães da banda de death metal Divide se apresentam em Londrina, a partir das 22 horas, no Cativeiro Bar (Avenida Presidente Castelo Branco, 1.537). A noite ainda conta com os shows das bandas Woslom (trash metal), de São Paulo, e Hellpath (heavy metal), de Londrina. Os ingressos custam R$20 e podem ser adquiridos no local.

A turnê

Depois de dividirem os palcos na Rússia, os brasileiros do Woslom e os alemães do Divide voltam a se encontrar no Brasil. A turnê iniciou no dia 7 e até o dia 22 de abril passará pelos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ao todo são 16 apresentações.

Formada em 2009, em Kiel, na Alemanha, o Divide (www.facebook.com/dividemetal) destila uma sonoridade agressiva e reverbera as raízes do death metal. Com três discos em sua trajetória, Demo – EP (2010), Messiah of Mutilation (2013) e o EP ‘Lazarus Pit’ lançado nem 2016, a banda apresentará um repertório composto por faixas de todos os álbuns de sua discografia.

Formada por Silvano Aguilera (vocal e guitara), Rafael Iak (guitarra solo), André Melhado (baixo) e Fernando Oster (bateria), a banda Woslom (www.woslom.net) tornou-se conhecida até mesmo na Europa pelo seu trash metal afiado. Atualmente, os paulistanos promovem o terceiro álbum, A Near Life Expereience, um dos discos mais premiados do ano passado, lançado no Brasil pela Shinigami e no resto do mundo pela Punishment 18.

A atração local, Hellpath (https://soundcloud.com/hellpathmetal) , desde 2006 mescla influências diversas do universo do heavy metal. Recentemente, a banda lançou o CD “Through the Paths of Hell”, também disponível no Spotify, iTunes, Deezer e Amazon Mp3, e se apresenta constantemente em festivais e shows, obtendo críticas positivas do álbum.

