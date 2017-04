Rolândia: Usuários celebram a Páscoa com delicioso almoço no CCI

Os usuários do Centro de Convivência do Idoso (CCI) celebraram a Páscoa ontem (12) com um delicioso almoço, orações e muita animação. O cardápio especial preparado com amor e carinho pela equipe do CCI contou com frango assado, maionese, farofa, salada, feijão, arroz e refrigerante. De sobremesa, cada um recebeu um mini bolo de chocolate e um bombom.

Antes do almoço, houve oração e reflexão de Páscoa. Após, muita alegria e diversão com o tradicional baile.

A Primeira Dama Dra. Nilza Francisconi representou o Prefeito Doutor Francisconi que está em viagem oficial a Curitiba. Prestigiaram o almoço ainda o Vice-Prefeito Roberto Negrão e sua esposa Magda Negrão, a Secretária de Assistência Social Sandra Martins, a Coordenadora do CCI Marlei Oliveira, as Vereadoras Professora Maria do Carmo e Edileine Griggio, os Vereadores Irineu de Paula, João Ardigo e Alex Santana, a Presidente do Conselho de Assistência Social Eunice Oliveira, Servidores Municipais e usuários do CCI.