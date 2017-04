Receitas: Pot Pie de Camarão e Cogumelo

Ingredientes:

400g de camarões médios sem casca e limpos

1 colher (chá) de sal

Pimenta-do-reino recém-moída

1 colher (sopa) de Manteiga Tirolez com sal

2 dentes de alho picados

1 cebola picada

5 unidades grandes de shiitake limpas e fatiadas (100g)

½ xícara (chá) de vinho branco seco

1 embalagem de Creme de Leite Tirolez (500g)

Folhas de 3 ramos de salsa picadas

1 folha de massa folhada (100g)

Modo de Preparo:

– Tempere os camarões com o sal e a pimenta e reserve.

– Em uma frigideira de bordas altas, derreta a manteiga e doure ligeiramente o alho e a cebola.

– Aumente o fogo, junte os camarões e refogue-os rapidamente, até atingirem coloração rosada. Retire-os e reserve.

– Acrescente os shiitakes e refogue-os rapidamente. Junte o vinho e cozinhe por 10 minutos para que o álcool evapore.

– Acrescente o creme de leite e a salsa picada e cozinhe por cerca de 10 minutos para que o creme de leite reduza e encorpe. Junte então os camarões, misture e desligue o fogo. Divida em 6 refratários individuais (cerca de 9 cm de diâmetro).

– Com a ajuda de um cortador de arame, corte a massa em 10 discos com 10cm de diâmetro cada. Acomode sobre os refratários individuais, cuidando para que a massa não encoste no recheio e as bordas fiquem para fora do refratário, para que a massa se mantenha crocante.

– Pincele com a gema ligeiramente batida e asse em forno médio (180 °C), preaquecido, por 10 minutos ou até que a massa esteja dourada e crocante.

Variações: Experimente substituir os camarões por peito de frango em cubos. Nesse caso, doure bem os cubos, mexendo para que dourem de todos os lados, e siga com a receita (não é necessário retirá-los). Para uma versão vegetariana, utilize palmito, cebola e ervilhas frescas.

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 25 minutos

(Tirolez.com)