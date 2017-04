Isabela sugere almoço completo para celebrar a Páscoa cheia de tradições do estado do Paraná

Inspire-se na Bênção dos Alimentos e prepare um almoço repleto de sabor e inspiração para sua família

A Páscoa é uma das festas mais tradicionais do Estado do Paraná. Tanto que o estado é o terceiro maior em potencial de consumo de ovos de chocolate do País (IPC Maps 2016), perdendo apenas para os “irmãos” Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É uma época de reunir a família à mesa, refletir e confraternizar, seguindo algumas tradições dos imigrantes que colonizaram aquelas terras, como poloneses e ucranianos.

Uma das celebrações religiosas mais tradicionais, que acontece anualmente em Curitiba, é a Bênção dos Alimentos. Em uma missa emocionante que ocorre aos sábados, no Bosque do Papa, para os descendentes de poloneses, e no Parque do Tingui, para os descendentes de ucranianos. As famílias levam cestas com os alimentos que serão consumidos no dia seguinte, como ovos, queijos e o típico pão paska. As cestas são benzidas e cada alimento simboliza uma etapa da ressurreição de Cristo.

Para que as famílias possam dar um toque especial a esta celebração, preparando juntas um almoço especial, a Isabela, marca de massas, torradas e biscoitos do Sul do País, sugere um prato principal e sobremesa: o Ninho com Salmão Al Limone; e o bolo formigueiro de laranja com palitos, que vai harmonizar bem com os ovos de chocolates distribuídos às crianças no domingo.

Ninho com Salmão Al Limone

Ingredientes:

Salmão

600 g de filé de salmão com pele

sal e pimenta-do-reino preta, moída na hora, a gosto

1 colher (sopa) de azeite

Molho Al Limone

3 colheres (sopa) de azeite

1 cebola pequena ralada

1 litro de creme de leite fresco

sal a gosto

raspas e suco de 2 limões Sicilianos

Massa

1 embalagem de Ninho Largo Com Ovos Isabela (500 g)

1 colher (sopa) de sal

Para finalizar

5 galhos de dill fresco

Modo de Preparo:

Salmão

- Tempere o salmão com o sal e a pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira, regue com o azeite e grelhe o salmão, virando-o dos 2 lados para que doure por igual. Retire do fogo, despreze a pele e, sobre uma tábua ou prato, faça lascas com um garfo. Reserve.

Molho

- Em uma panela média aqueça o azeite e refogue a cebola. Acrescente o creme de leite e deixe ferver em fogo baixo para engrossar um pouco. Tempere com o sal, junte as raspas e o suco dos limões. Misture bem, tampe a panela e reserve.

Massa

- Em uma panela grande ferva 5 litros de água com o sal. Cozinhe a massa durante o tempo indicado na embalagem ou até que esteja “al dente”, ou seja, macia, porém resistente à mordida. Escorra imediatamente e acrescente ao molho. Junte as lascas de salmão e misture bem para que toda a massa fique bem envolvida pelo molho. Finalize com o dill e sirva em seguida.

Dica do chefe: Caso não encontre o limão Siciliano, substitua pelo limão Tahiti.

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 50 minutos

Bolo Formigueiro de Laranja com Palitos

Ingredientes:

Massa

3 ovos

1 xícara (chá) de açúcar

2 colheres (sopa) de margarina sem sal

¼ xícara (chá) de óleo

1 xícara (chá) de suco de laranja

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 colher (chá) de raspas de laranja

1 embalagem de Palitos Isabela (70 g), cortados em 4 partes

Calda

1 xícara (chá) de açúcar

½ xícara (chá) de suco de laranja

Modo de Preparo:

Bolo

- No liquidificador, bata os ovos, o açúcar, a margarina, o óleo e o suco de laranja. Transfira para uma tigela e misture a farinha de trigo, o fermento em pó e as raspas de laranja. Mexa bem e acrescente os palitos.

- Despeje a massa em uma forma de furo central (20 cm de diâmetro x 9 cm de altura), untada e enfarinhada. Asse em forno médio (180 °C – 200 ° C), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até que ao espetar um palito, ele saia limpo.

Calda

- Em uma tigela, coloque o açúcar e, aos poucos, junte o suco de laranja, mexendo bem, até obter uma calda grossa. Desenforme o bolo e regue-o com a calda.

Rendimento: 10 porções

Tempo de preparo: 20 minutos

Tempo de forno: 30 minutos

