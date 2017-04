Focinhos que Salvam faz atividade de Páscoa com crianças internadas

Projeto da UniFil inicia terapia assistida na unidade pediátrica do Hospital do Coração e leva cães e coelho para entrega de chocolates

Crianças internadas na unidade pediátrica do Hospital do Coração começam a participar do projeto Focinhos que Salvam, da UniFil, interagindo com cães na terapia assistida por animais. A primeira visita nesta quinta-feira (dia 13), às 15 horas, teve uma programação especial: além de atividades recreativas, de sensibilização e de mobilidade com o border collie Max e os lhasa apso Lion e Flor, a equipe de alunos e professores levou o coelho Sushi para entregar chocolate às crianças, em comemoração à Páscoa.

“Escolhemos essa data festiva para iniciar o trabalho porque facilita a aproximação da criançada com os animais. Num primeiro momento, vamos desenvolver a terapia assistida nos quartos e enfermarias, para depois passar à UTI e outras alas”, comenta a professora Suellen Córdova Gobetti, coordenadora do curso de Medicina Veterinária da UniFil e do projeto Focinhos que Salvam. Além dela, cinco alunos de Veterinária e dois de Fisioterapia acompanham a visita.

Pela programação definida com o Hospital do Coração, uma semana por mês a ação será no setor pediátrico, no Jardim Bela Suíça, e nas outras três semanas na unidade para adultos, na Rua Paes Leme. A equipe da UniFil também realiza a terapia assistida por animais com pacientes do Hospital do Câncer e idosos atendidos na clínica e casa de repouso Longevità.

Asimp/UniFil