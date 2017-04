Sincolon e PUC realizam curso de Formação de Auxiliar Fiscal

O Sindicato dos Contabilistas de Londrina e Região – Sincolon, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Paraná – Campus Londrina, realiza o Curso de Formação de Auxiliar Fiscal a partir do próximo dia 29.

O curso está dividido em três módulos, todos aos sábados, das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30 e será ministrado por Daphyny Dayse Martins Silva ,contadora, especialista em gestão tributária e encarregada de departamento fiscal.

No primeiro módulo, dia 29, o tema é Simples Nacional para Indústrias e Comércio; o segundo módulo, dia 6 de maio, Simples Nacional, Retenções e DMS para empresas de serviços; e o terceiro, dia 13 de maio, Simples Nacional, Obrigações Acessórias e Simulações Tributárias Básicas.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas através do e-mail contato@sincolon.org.br. As vagas são limitadas e será dada preferência aos inscritos nos três módulos.

Benê Bianchi/asimp