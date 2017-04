Abertas as inscrições para o Circuito Londrinense de Vôlei de Praia

No mesmo dia será realizado o Festival de Vôlei (4x4) e Festival de Minivolei (3x3); inscrições são gratuitas e encerram no dia 26 de abril

A Fundação de Esportes de Londrina (FEL) está com inscrições abertas, até a próxima quarta-feira (19), para a 11ª edição do Circuito Londrinense de Vôlei de Praia/Festival - 1ª Etapa, que acontece no dia 29 de abril, a partir das 14 horas, nas quadras de areia do Aterro do Lago Igapó II.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na FEL, que fica no Ginásio de Esportes Moringão, na rua Gomes Carneiro, 315. Podem participar crianças e adolescentes com idade entre 9 e 17 anos, distribuídos em diferentes categorias e gêneros masculino/feminino, de instituições da cidade de Londrina (escolas estaduais, municipais e particulares), clubes e associações.

Segundo o coordenador geral do evento, Maurício Rosa, o objetivo da iniciativa é promover a modalidade vôlei de praia/voleibol, oportunizando a participação de um número grande de alunos/atletas, despertando o interesse e gosto pela prática do esporte. “Também temos por objetivo oportunizar o surgimento de novos talentos esportivos, sem perder de vista os valores educacionais”, destacou.

Categorias

O Circuito Londrinense de Vôlei de Praia será disputado em categoria única, composta por duplas masculina e feminina. Podem participar nascidos entre 2000/2001/2002 (15 a 17 anos). Já o Festival de Vôlei (4x4) contará com duas categorias: para nascidos entre 2003/2004 (13 e 14 anos) e nascidos entre 2005/2006 (11 e 12 anos). Neste caso cada equipe será composta por seis alunos/atletas, sendo quatro titulares e dois reservas.

O Festival de Minivolei (3x3) será disputado em categoria única: nascidos entre 2007/2008 (9 e 10 anos). O número de participantes será de seis alunos/atletas por equipe, sendo três titulares e três reservas. Essa categoria será realizada no gramado, dessa forma, os participantes deverão utilizar calçados apropriados (tênis). Informações podem ser obtidas nos telefones 3372-9112/3372-9114.

