Mais de 1000 crianças da rede municipal de ensino de Centenáro do Sul receberam ovos de Páscoa

Nesta quinta-feira, 13, o prefeito Luiz Nicacio esteve nas escolas municipais para a entrega dos ovos de Páscoa aos alunos da rede municipal de ensino. Ao todo foram entregues 1200 ovos. A entrega oficial aconteceu nas escolas: Irmã Osmunda, São José, Padre José de Anchieta, Prefeito Afonso Belenda e creches. Além das escolas municipais, também receberam ovos de páscoa os alunos da APAE.

Na ocasião o prefeito Luiz Nicacio desejou a todos os alunos, professores e funcionários, uma feliz Páscoa, e que o verdadeiro espírito pascal venha nascer no coração de cada um.

Nas escolas, prefeito Afonso Belenda (Vila Progresso), Padre José de Anchieta, Creche Menino Jesus II e APAE, os alunos receberam os membros do Governo Municipal com apresentações temáticas.

Além do prefeito Luiz Nicacio, participaram da entrega dos ovos de páscoa, o vice prefeito Edgar Soares, a secretária municipal de Educação - Esporte e Cultura, Valquíria P. de Barros, da senhora Zeila Ap. Felício – chefe do setor de transporte da Educação e do vereador Bertam. No período da tarde também participou o presidente da câmara, vereador Pedro Carlos de Lisboa Jesus.

Ednaldo Terra/Ascom

