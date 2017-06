Rolândia: 29º Oktoberfest já tem data marcada e é referência no estado

Na segunda-feira, dia 29, estiveram reunidos na Prefeitura Municipal, o Secretário de Serviços Públicos, Paulo Gaffo, a turismóloga Flávia Galbero Costa, a Diretora da Secretaria de Cultura e Turismo Carolina Erdei, o Diretor de Turismo da CODEL, Fabian Bordon Trelha e a organizadora de eventos Susan Renée Klein, reponsável pela organização do Circuito Oktoberfest no Paraná.

Susan apresentou o projeto à equipe da Prefeitura, cuja ideia teve início a partir da realização da Oktoberfest de Curitiba, em 2016. Segundo a organizadora, a festa de Curitiba deu tão certo, que parceiros sugeriram levar o evento para outros municípios do Paraná.

A primeira cidade do circuito será Londrina (25 a 27 de agosto), e, na sequência, Ponta Grossa (1 a 3 de setembro), Curitiba (7 a 10 de setembro), Maringá (14 a 17 de setembro), Cascavel (21 a 24 de setembro) e Foz do Iguaçu (22 a 24 de setembro). Susan e Fabian solicitaram, ainda, o apoio de Rolândia à festa, tendo em vista a forte influência da cultura germânica no município e por fazer parte da região metropolitana de Londrina.

O intuito é que Rolândia participe durante a programação da festa e divulgue também a 29ª Oktoberfest de Rolândia, que acontecerá de 11 a 15 de outubro de 2017.

Asimp/PMR