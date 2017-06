Hugo Henrique lança música com participação de Naiara Azevedo

O single do novo DVD foi lançado no domingo (28) no canal oficial do YouTube e plataformas digitais

O cantor Hugo Henrique lançou no domingo (28) no canal oficial do YouTube a música “Eu Vou Fazer um B.O” com participação especial de Naiara Azevedo. O quarto single lançado do novo DVD - em breve será lançado - foi composto por composto por Bigair Dy Jaime e Wesley Nunes.

Com apenas 12 anos, Hugo Henrique, encantou o país com todo seu carisma, talento e experiência musical apesar da pouca idade. Agora o cantor acaba de gravar o segundo CD e primeiro DVD da carreira. Além de Naiara Azevedo o álbum traz participações de Marília Mendonça, Maiara & Maraísa, e de seus ex-companheiros de grupo Tróia Ph e Michel.

Entre as canções lançadas no canal oficial está “Só Falta Você Aceitar” (participação Marília Mendonça) que já atingiu mais de 2 milhões de views.

Gustavo Godoy/Asimp