Inaugurada a Go SRP Agritech

Aceleradora do agronegócio da Sociedade Rural inicia com seis Startup`s

A Sociedade Rural do Paraná lançou nesta segunda-feira, 29 de maio, a Aceleradora – GO SRP AGRITECH – em uma parceria com o Sebrae e Senai de Londrina. A abertura oficial da Aceleradora foi no período da manhã, com solenidade no Recinto Horácio Sabino Coimbra. Na sequência, os presentes conheceram o espaço de quase 100 metros quadrados, onde funcionará a Aceleradora, que fica ao lado do Recinto José Garcia Molina.

Participaram o presidente da SRP, Afranio Brandão, diretores e sócios da entidade, o gerente regional do Sebrae Norte do Paraná, Heverson Feliciano, o gerente do Senai Londrina, Henry Cabral, o presidente do Iapar, Florindo D`Alberto, o Chefe regional da Embrapa Soja, José Renato Bolsas Faria, O presidente da APL de TIC e representante da Sercomtel Participações, Roberto Nishimura, o Deputado Federal, Alex Canziani, representantes da ACIL e de outras entidades.

A Aceleradora faz parte do Programa SRP VALLEY focado em tecnologia e projetos para o agronegócio, resultado da ExpoLondrina 2017, edição que marcou a união destas duas frentes. O programa engloba o Pavilhão Smart Agro, o Hackathon Smat Agro, a Acelerador Go SRP Agritech e o Coworking SRP.

As seis Startup`s que serão aceleradas foram apresentadas a todos durante a solenidade e são a Cowme, Ferrugem Zero, Milch, Scan Field, Smart Fish e Tecepack. Elas foram selecionadas entre 12 participantes, por uma banca técnica, nos dia 9 e 10 de maio. A seleção teve como base interesse do setor, aplicabilidade, mercado, possibilidade de investimento e retorno financeiro.

Todas fizeram parte do 2º Hackathon Smart Agro e ficarão na Aceleradora por nove meses, com assessoria técnica e jurídica, com o objetivo de viabilizar o desenvolvimento dos projetos. A Aceleradora começou a ser gestada logo após o 1º Hackathon Smart Agro, em 2016.

“Nós realmente chegamos a conclusão que sem tecnologia nada funciona. A SRP se propôs a incrementar mais as atividades de inovação e tecnologia na ExpoLondrina 2017, com o Pavilhão Smart Agro e o 2º Hackathon. A saída do Agronegócio é este tipo de trabalho que estamos apresentando agora. Vamos acelerar estas Startup`s para que se estruturem e se tornem grandes empresas e em 2018 teremos novas equipes resultado do 3º Hackathon Smart Agro”, disse o presidente da SRP, Afranio Brandão na abertura oficial da Aceleradora.

Henry Cabral, gerente do Senai Londrina disse que a GO SRP Agritech é um marco para Londrina, cidade que já é um ecossistema. “Faltava algo para unir este ecossistema e o SRP Valley vai possibilitar isto. O Senai é parceiro nesta empreitada”.

O importante é a conectividade que será gerada, disse o gerente regional do Sebrae Norte do Paraná, Heverson Feliciano. “São atores que juntos mudarão uma realidade, oferecendo mentorias, que transformarão estes participantes da Aceleradora em aptos para o mercado”.

Os representantes da Embrapa Soja e Iapar reforçaram o apoio dos órgãos de pesquisa como entidades envolvidas no processo da Aceleradora, reforçando o caráter tecnológico do agronegócio da região. Roberto Nishimura da APL de TIC e Sercomtel disse “vocês fazem as aplicações e nós fazemos os meio que as transporta. Contem com a gente”.

O diretor comercial da SRP e um dos mentores da Aceleradora, Nivaldo Benvenho, destaca que a entidade sentiu a necessidade de colaborar, impulsionando os projetos apresentados durante a maratona. “É uma forma de vermos aqueles projetos, muitos deles de excelente qualidade e que realmente apresentam soluções para problemas do cotidiano do produtor, se tornando realidade”, comenta.

Andrea Monclar/Asimp