Luana Caettano comemora apelido de “Bumbum Catalão” na Espanha

A modelo internacional Luana Caettano, que mora em Barcelona, na Espanha, está tirando o fôlego dos catalães com o tamanho do seu bumbum.

Com 100cm, a morena é dona do maior bumbum da Espanha, o que acabou lhe rendendo o apelido de "Bumbum Catalão", o qual carrega com muito orgulho.

Dona de uma agência de viagens, Luana Caettano ficou mundialmente conhecida ao pedir a noiva Fran Petersen, a "Mulher Tangerina", em casamento na dispersão do sambódromo da Marquês de Sapucaí no Carnaval deste ano.

