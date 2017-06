Provopar realiza Campanha “Inverno Solidário 2017”

Para ajudar as pessoas que mais necessitam, o Programa do Voluntariado Paranaense de Londrina (Provopar-Ld) dará início, nesta quinta-feira (1º), à Campanha Inverno Solidário 2017. A ação seguirá até o dia 31 de julho em diversos órgãos públicos e inclui as seguintes ações: “Vale-cobertor”, “Dê um corte no frio” e “Cabide solidário”.

O objetivo é estimular a população a doar agasalhos, sapatos e cobertores em bom estado de conservação. Podem ser doados produtos de todos os tamanhos, desde o infantil ao adulto, tanto feminino quanto masculino.

Todos os materiais arrecadados serão destinados a 200 entidades socioassistenciais atendidas pelo Provopar. Por meio delas é possível ajudar até 6 mil famílias que vivem em situação de desproteção social. De acordo com dados do Provopar, na última campanha realizada em 2016, foram arrecadadas 146.300 peças de roupas, 11.100 pares de sapatos e 2.500 cobertores.

Os interessados podem ajudar doando as peças em um dos seguintes órgãos públicos: Prefeitura de Londrina (Avenida Duque de Caxias, 635, Centro Cívico); Câmara de Vereadores (Rua Governador Parigot de Souza, 145); Provopar-Ld (Av. Juscelino Kubitscheck, 2.882); Cohab-Ld (Rua Pernambuco, 1.002), Pronto Atendimento Infantil - PAI (Rua Benjamin Constant, 500) e na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Londrina - Sindserv (Rua Bélgica, 821, no Jardim Igapó). Em cada ponto de arrecadação haverá uma caixa de identificada para receber os produtos.

A presidente do Provopar-Ld, Ivanira Carraro, ressaltou que é muito importante que a população auxilie com doações, pois elas são destinadas às famílias que vivem em situação de desproteção social e que mais precisam de ajuda, principalmente durante os dias mais frios do ano. “Além disso, o Provopar é um serviço de referência no desenvolvimento de campanhas em prol do atendimento socioassistencial no Município. Quanto mais pessoas ajudarem, mais famílias serão beneficiadas com esse ato de amor e de solidariedade”, destacou.

“Vale-cobertor” - Para facilitar a doação, durante a campanha, a comunidade também poderá adquirir o vale-cobertor, no valor de R$ 15,00. Ele estará disponível na sede do Provopar. Não há quantidade mínima ou máxima para a compra. O valor arrecadado será destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social e às pessoas que vivem em situação de rua.

“Dê um corte no Frio” - O Provopar também fará, nos dias 12 e 13 de junho, uma ação no Calçadão, na Avenida Paraná, centro da cidade, para chamar a atenção dos comerciantes, vendedores e consumidores que passarem pelo local.

Com apoio da equipe do Atelier e da Escola Lincoln Tramontini, eles farão o “Dê um corte no Frio”, em que a cada corte de cabelo um cobertor será doado para a campanha de inverno. A expectativa é que dobre a quantidade de cobertas arrecadadas, visto que este ano serão dois dias de ação solidária. No ano passado, o Provopar arrecadou 120 cobertores e, em 2015, foram 100, em um único dia de parceria.

“Cabide Solidário” - Para atender as pessoas que vivem em condição de rua, a partir de amanhã (1º), o Provopar deixará um cabide em frente à sua sede. Nesse espaço, as pessoas poderão deixar um agasalho, moletom ou qualquer outra peça de inverno em bom estado. Ali, os moradores de rua poderão usufruir da doação sempre que precisarem. Em Londrina, a iniciativa do “Cabide Solidário” já existe no Lago Igapó e no Calçadão.