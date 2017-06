Casa da Mulher promove oficinas de gola de lã e cachecol

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, por meio da Casa da Mulher, está com inscrições abertas para duas oficinas: de gola de lã em tricô, que será realizada nos dias 5, 12 e 19 de junho, das 14 às 16 horas, e de cachecol de lã em crochê, que acontece nos dias 14, 21 e 28 de junho, no mesmo horário.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no telefone 3378-0111. As vagas são limitadas. Os cursos da Casa da Mulher são destinados, prioritariamente, a mulheres acima de 18 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica.

A Casa da Mulher é um espaço para a realização de atividades de caráter formativo, preventivo, terapêutico e profissionalizante, por isso ajuda as mulheres a se capacitarem produtiva e socialmente. O local está sediado na rua Máximo Peres Garcia, 340.

