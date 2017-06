Centenário do Sul - Governo Municipal realiza prestação de contas

A câmara municipal convocou e a prefeitura de Centenário do Sul realizou a Audiência Pública de prestação de contas do 1º quadrimestre de 2017, no auditório do plenário legislativo, na tarde da última terça-feira (30). O evento contou com a participação de secretários e diretores municipais e a presença do presidente da câmara municipal, vereador Pedro Carlos Lisboa de Jesus, e apesar da divulgação em rádio, carro de som e redes sociais, a reunião contou com a presença de apenas um munícipe.

O ato público de prestação de contas, referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2017, atende ao cumprimento das exigências legais em atendimento ao previsto no Parágrafo 4º, do Art. 9º, da Lei Complementar nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Na abertura, o controlador interno do município, Amilton Ap. da Silva expôs aos presentes, o relatório com os números investidos pelo município de Centenário do Sul nas diversas áreas no período de janeiro a abril, em seguida cada secretário apresentou as realizações das secretarias e departamentos nos últimos 4 meses. Por meio do link abaixo o cidadão terá acesso aos relatórios das despesas e investimentos do município de Centenário do Sul.

ASCOM/PMCS