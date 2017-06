Secretaria do Trabalho oferta 26 vagas para costureira via Sine

Uma empresa de confecção que será instalada em Londrina está ofertando 26 vagas para a função de costureira com a Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), via Sistema Nacional de Emprego (Sine). Para se candidatar à vaga é preciso ter seis meses de experiência comprovada em carteira, na função de costureira. O processo de seleção também será realizado, na SMTER, na segunda-feira(5) da próxima semana. A distribuição de senhas para atendimento para vagas de emprego na Secretaria é das 8h às 12h. Os terminais de autoatendimento ficam disponíveis até as 17h. A SMTER fica na Pernambuco,162.

Para o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, o trabalhador que se enquadrar no perfil especificado pela empresa não deve deixar a oportunidade passar. “É um número significativo de vagas para uma mesma ocupação. Então muitos trabalhadores que desempenham essa função serão absorvidos pela empresa. Um aspecto importante é que para essa vaga não é exigido um grau específico de escolaridade, basta ter experiência. Quem tiver essa experiência em carteira não pode deixar de vir à Secretaria e se candidatar para a vaga”, destacou.

Carreri ressaltou que o processo de intermediação de mão de obra feito pela SMTER é gratuito. “Novas empresas ou empresas que estão em

expansão, assim como as que vão fazer alguma mudança no quadro de funcionários e têm vagas para ofertar podem procurar a Secretaria. Todo o procedimento, desde a abertura da vaga, até utilização das salas para entrevista e realização do processo de seleção é gratuito. Além disso, temos um fluxo diário de 450 pessoas com as mais variadas qualificações. Com certeza a empresa irá encontrar dentre os trabalhadores que passam pelo local, aquele com o perfil mais adequado para a vaga”, salientou.

N.com