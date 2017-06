Londrina recebe evento ciclístico “Rota das Catedrais”

Com apoio do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), as ruas e as estradas rurais de Londrina serão palco do evento ciclístico gratuito “Rota das Catedrais”. A jornada de 120 quilômetros de pedalada tem como ponto de saída a Catedral de Londrina, situada à Travessa Padre Eugênio Herter, 33, no centro.

A intenção é garantir uma atividade esportiva gratuita, incentivando a população a praticar exercícios físicos e dando aos participantes paisagens contemplativas junto à natureza. A “Rota das Catedrais” não é uma prova de competição, mas um desafio pessoal para aqueles que gostam de andar de bicicleta.

O presidente do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel), Nado Ribeirete, destacou que esse é o tipo de evento que valoriza Londrina e que deve ser realizado, cada vez mais, na cidade como um braço do turismo de negócios que o Município pretende expandir. “A ideia da Codel é incentivar atividades de lazer como essa, que possam envolver também outras áreas como a cultura e o esporte, por exemplo. O objetivo é construir um calendário oficial com atrações para trazer turistas e tentar expandir nossa atuação”, ressaltou.

Trajeto - Os participantes vão sair no sábado, 17 de junho, às 6 horas e percorrerão um trajeto predeterminado que leva até a Catedral de Maringá, que será o ponto de chegada da aventura. A estimativa é que o grupo leve cerca de 8 horas de passeio e chegue a Maringá, às 15 horas. Todo o percurso engloba cerca de 30 quilômetros em trechos urbanos e outros 90 quilômetros por meio de estradas rurais e trilhas.

Para participar é preciso ter preparo físico, por isso o público-alvo são os “bikers” ciclistas que andam em grupo, com mais de 18 anos, e que sejam profissionais ou amadores. Todos devem estar equipados com acessórios de segurança. Ao todo, foram abertas e preenchidas 350 vagas.

Para saber mais sobre o trajeto e a atividade, os interessados podem acessar a página www.sympla.com.br/rota-das-catedrais_139747 ou www.facebook.com/RotaDesafio/

