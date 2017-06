Fundação de Esportes divulga resultado dos projetos concorrentes ao FEIPE 2017

A Prefeitura de Londrina, por meio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL), divulgou na terça-feira (30), o resultado dos projetos concorrentes do edital do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe). Todas as informações estão contidas no Edital de Chamamento Público nº 001/2017, que foi publicado no Jornal Oficial do Município, edição 3.269, e está disponível para acesso no endereço https://goo.gl/4Kr2km (a partir da página 14).

Os interessados deverão observar as regras do edital, com relação a prazos e demais exigências. A contar da data de publicação, proponentes terão prazo de 8 dias úteis para regularizar documentação e 5 dias úteis para interpor recursos.

Sobre o Feipe - O Fundo foi criado no dia 6 de dezembro de 2002, pela Lei Municipal n° 8.985, com o objetivo de incentivar a prática de esportes na cidade de Londrina. Sua finalidade é designar recursos aos diferentes projetos esportivos. As entidades interessadas apresentam propostas, e após analisadas e habilitadas, firmam convênios com a FEL.

Uma vez firmado o convênio, ele é executado pela entidade durante o ano. Os recursos do FEIPE são repassados em parcelas. A cada parcela o convenente presta contas da aplicação de recursos. Uma vez aprovada a prestação de contas, o recurso da parcela seguinte é disponibilizado. Os convenentes ficam responsáveis por representar Londrina em competições estaduais e nacionais e desenvolver a sua modalidade junto aos londrinenses durante a vigência do convênio.

