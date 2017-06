Festa Junina de Ibiporã com novidades em 2017

A Festa Junina de Ibiporã, promovida pela administração municipal, terá nova roupagem este ano. A principal mudança será o local onde ficarão o palco e as barracas típicas, não mais na Rua 1º de Maio, mas na Praça Pio XII. No início de maio, o secretário de Cultura e Turismo, Agnaldo Adélio, reuniu-se com moradores e comerciantes das proximidades para atender algumas sugestões a respeito da festa. O principal pedido foi a modificação no local do palco e das barracas, que inviabilizavam a Rua 1º de Maio e dificultavam o acesso dos moradores a suas casas.

"Se você fecha as ruas do entorno, fica complicada a circulação dos veículos. Por exemplo, se você precisa transitar na 1º de Maio, tem que contornar (a festa) e isso sobrecarrega as vias secundárias. O palco também ficava muito próximo às residências e áreas comerciais e na praça avaliamos que não teremos esse problema", afirma o secretário.

Atendendo a pedidos, a administração municipal também decidiu dar uma cara nova à festa. Segundo o secretário, este ano a comemoração será mais típica e próxima das tradições rurais. "Estamos vendo a possibilidade de voltar com as quadrilhas das escolas. Também teremos uma fogueira temática para nos remeter a essa festa tradicional, já que uma festa junina sem fogueira não é festa junina."

No palco, uma das atrações confirmadas para a festa é a dupla londrinense Manu e Gabriel (foto), que venceu o Festival Sertanejo do SBT e voltará à festa de Ibiporã após o sucesso de público obtido no ano passado. As demais duplas e bandas serão divulgadas em breve.

Realizada pela administração municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a 41ª edição da Festa Junina Municipal de Ibiporã será realizada de 14 e 18 de junho, com o apoio das outras Secretarias Municipais, do Parque de Máquinas, SAMAE, Polícia Militar e das entidades sociais participantes: APMIF, ACEI, Capela Santo Alberico do Jardim Éden (duas barracas), Associação do Ballet, PIME/ Barraca Missionária e Fazenda da Esperança.

ASCOM/PMI