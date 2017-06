Empresas de caçamba e Prefeitura fazem parceria em mutirão de limpeza

A Secretaria de Agricultura Meio Ambiente e empresas de caçambas de Cambé vão se unir em um grande mutirão de limpeza no Jardim Ana Rosa. Quinze empresas vão distribuir cerca de 40 caçambas pelas ruas do bairro nesta sexta-feira, dia 2 de junho, para que a população deposite entulhos e sobras de construções. No sábado, a Prefeitura também vai enviar equipes de limpeza para recolher detritos e desobstruir calçadas. A ação faz parte do projeto Cambé Cidade da Gente, uma iniciativa da Prefeitura para envolver diretamente a população na administração municipal, desde a resolução conjunta de problemas até na manutenção e organização dos bairros e da cidade.

Para o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, José Roberto Mattos do Amaral, a participação da comunidade é essencial para manter a cidade limpa. "Estamos convocando a população para uma ação conjunta, os moradores do bairro devem levar os resíduos e restos de construção dos seus quintas até a caçamba mais próxima da sua casa e a Prefeitura vai recolher e dar a destinação correta para esses detritos. Vamos também limpar as calçadas dos bairros e novamente vamos contar com a ajuda dos moradores para manter esses passeios livres e desobstruídos", afirma Amaral.

O secretário também lembra que a Lei Municipal proíbe o acumulo de qualquer material que possa obstruir a circulação nas calçadas dos bairros. "Após o mutirão de limpeza, vamos fiscalizar as ruas e notificar os proprietários que descumprirem a legislação".

Os moradores do Jardim Ana Rosa podem fazer o descarte nas caçambas até a segunda-feira, dia 5, pela manhã.

