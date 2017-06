Rolândia alcançou 88,2% da meta de vacinação contra a gripe

A Secretaria de Saúde de Rolândia informa que a Campanha de Vacina contra gripe alcançou 88,22% do público esperado. A imunização termina dia nove de junho e a população pode procurar uma Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência e tomar a dose da vacina, que é gratuita.

Devem ser vacinados: Crianças de 6 meses a 4 anos,11 meses e 29 dias; Gestantes; Mulheres no pós parto até 45 dias; Pessoas com 60 anos ou mais; Profissionais de saúde; Professores; Adolescentes e jovens de 12 a 21 de idade sob medidas sócio educativas;População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional e pacientes portadores de doenças crônicas. Para alcançar a marca de cem por cento, cerca de 1.600 rolandenses que podem ainda não se vacinaram.

O Ministério da Saúde definiu como meta imunizar 90% da população alvo. A média nas cidades paranaenses até aqui é de 84% de cobertura, portanto, Rolândia está acima da média estadual na cobertura vacinal contra a gripe.

ASCOM/PMR