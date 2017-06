Copel promove encontros sobre mercado livre de energia

A Copel Energia, comercializadora do grupo Copel, realizará na próxima terça-feira (06) um workshop de apresentação de seus produtos e serviços para clientes livres e empreendedores com interesse em migrar para o mercado livre de energia elétrica, em Londrina e demais regiões do Estado do Paraná. O primeiro evento será no Hotel Bristol, em Londrina, das 13h30 às 16h. Ao longo do mês de junho, o encontro será organizado também em Maringá (07/06), Cascavel (20/06) e Ponta Grossa (27/06), como parte das comemorações do primeiro ano de atividades da subsidiária. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do e-mail christina.garcia@copel.com.

A empresa foi criada em maio de 2016 com o objetivo de reforçar o posicionamento da Companhia Paranaense de Energia no mercado livre. Para o público apto a contratar nesse mercado, em geral empresas de grande porte, uma das principais vantagens desta modalidade é a economia média de 26% na conta de luz. De acordo com o diretor da empresa, Franklin Miguel, isto é possível devido à margem de negociação na compra de energia em maior quantidade: “Hoje, a tarifa de energia no mercado controlado tem basicamente três componentes: o transporte de energia, os subsídios firmados por lei e a energia em si, estabelecida por leilões do governo. Este último componente representa cerca da metade do valor total da tarifa e sobre ele que é possível fazer negociações e escolher o fornecedor. Temos clientes que estão economizando até 40% nos gastos com energia”, explica Franklin.

Prova do interesse de grandes clientes pelo mercado livre é que as operações da Copel Energia iniciaram com 2 megawatts de faturamento, e hoje são 90 megawatts faturados. A expectativa da empresa é aumentar em cinco vezes o volume de energia elétrica comercializada, até o final deste ano.

Copel Energia

A empresa é subsidiária integral da Companhia Paranaense de Energia, empresa que atua em geração, transmissão e distribuição, além de telecomunicações. A Copel Energia – ou Copel Comercialização S.A. – tem por objetivo atender os diversos agentes do mercado de energia a partir da ampla experiência do Grupo Copel. A subsidiária atua basicamente em três frentes: comercialização no mercado livre de energia, consultoria para consumidores e serviços para produtores.

Asimp/Copel