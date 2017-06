Assai confirma adesão ao programa Família Paranaense

Na tarde de ontem (01), o prefeito Acácio Secci (PPS) assinou termo que confirma a adesão do município de Assaí ao programa Família Paranaense.

Da solenidade de assinatura participaram a chefe do escritório regional da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, Deise Vieira Tokano, a psicóloga Juliana Maria Marques, ambas de Londrina, além do secretário municipal de Assistência Social de Assaí, Roberto Rodrigues Loutenço, diretor Marcelo Roberto Henrique de Oliveira e o chefe de Gabinete daquela pasta, Diego Marques.

Inicialmente adotado pelo município em junho de 2013, o programa tem como objetivo estabelecer uma rede integrada de proteção às famílias em situação de vulnerabilidade social.

O Programa Família Paranaense é uma estratégia de governo que visa a articulação das políticas de proteção social e das diferentes esferas de governo para diminuição da vulnerabilidade. Com isso, objetiva promover a melhoria das condições de vida das famílias com maior grau de vulnerabilidade social por meio da oferta de um conjunto de ações intersetoriais planejadas, segundo a necessidade de cada família e as especificidades do território onde ela reside.

ASCOM/PMA