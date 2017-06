Campanha Nacional de Produtos Orgânicos começa pelo DF

Até maio do ano que vem, eventos se sucedem em todos os estados

Você também faz parte desta rede! Ajude a garantir a qualidade orgânica é o tema da Campanha Nacional dos Produtos Orgânicos deste ano, iniciada nesta semana pelo Distrito Federal e se estende até maio do ano que vem. A campanha organizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), inclui atividades em todas as unidades da federação, como a realização de feiras, mostras, degustação e encontros. Materiais como vídeos e panfletos serão usados para informar sobre cuidado, direitos e obrigações de produtores, consumidores, processadores e comerciantes de orgânicos.

O aumento da produção e do consumo desses produtos acontece em ritmo cada vez maior, em função da consciência e da preocupação da sociedade com a qualidade do que é consumido e com o impacto do processo produtivo sobre o meio ambiente, de acordo com o coordenador Geral de Produção Sustentável do Ministério da Agricultura, Rogério Dias. Em 2013, o Brasil contava com 6.700 unidades oficiais de produção orgânica e, agora, já são quase 15 mil unidades registradas no Ministério da Agricultura. Embora a produção se estenda por todos os estados, São Paulo e Rio Grande do Sul têm maior concentração.

Para a organização da produção, o Mapa conta com Comissões de Produção Orgânica (CPORgs) nos estados, que coordenam ações de fomento; sugerem adequação de normas e controle da qualidade; ajudam na fiscalização e propõem políticas públicas. São formadas por 578 entidades públicas e privadas. De acordo com Rogério Dias, “com essa rede, abrimos espaço para dialogar e melhorar a participação social no mercado e o consumo de orgânicos”.

Uma vez que o produto resulta de um sistema orgânico de produção, para garantir qualidade são necessários procedimentos que possibilitam a identificação e a rastreabilidade do campo até a mesa. O objetivo da campanha em todas as unidades da federação com atividades durante uma semana é também contribuir para evitar fraudes e para garantir qualidade dos produtos. O Ministério da Agricultura junto com parceiros em todas as esferas de governo realiza, por isso, essa iniciativa de difundir informações. A programação dos eventos e atividades pode ser conferida aqui.

30/05 a 01/06 (terça a quinta-feira):

Mostra de Inovações Tecnológicas Para Agricultura Orgânica (9h às 17h).

Local: Fundação Casa do Cerrado, Parque Estação Biológica, Asa Norte (em frente à Emater-DF).

Atividades: Abertura oficial da Semana;

Lançamento do projeto “Central de Comercialização de Produtos Orgânicos”

Painéis, palestras, oficinas, exposição de produtos e tecnologias.

01/06 a 02/06 (quinta e sexta-feira):

I Encontro Nacional de Hortaliças Não Convencionais - I HortPANC.

Local: 01/06 - UniCorreios – SCEN Trecho 02, Lote 04 – L-4 Norte – (8h às 18h30)

02/06 (sexta-feira) – Embrapa Hortaliças (8h30 às 12h30)

Desafios e Avanços da Produção Orgânica (8h às 17h).

Local: CVTUnB - Fazenda Água Limpa (Núcleo Rural Vargem Bonita).

Atividade da manhã (8h às 12h) - Dia de Campo: Sistemas orgânicos de produção vegetal.

Atividade da tarde (14h30 às 17h) - Oficinas:

- Métodos de secagem e transformação de produtos vegetais orgânicos;

- Manejo de agroflorestas e construção da biodiversidade;

- Produção de Bokashi liquido e sólido.

03/06 (sábado):

Consumidor Consciente, Conhecendo o Produto Orgânico (8h às 12h).

Local: Centro de Formação e Capacitação da Agricultura Familiar – CCC/CEASA.

- Como identificar um produto orgânico;

- Como se tornar um produtor orgânico;

- Feira demonstrativa.

04/06 (domingo):

Manhã dos Orgânicos no Parque da Cidade (8h às 12h).

Local: Atrás da Administração, próximo ao Quiosque do Atleta – Parque da Cidade.

Atividades:

• Distribuição de material informativo sobre alimentos orgânicos;

• Degustação de alimentos orgânicos e entrega de brindes;

• Feira de produtos orgânicos;

• Exposição tecnológica.

Teresa Cristina Lyra/Asimp