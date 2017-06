Psicologia Ao Seu Alcance - Foco na dieta – Sexta semana

Cheguei na sexta semana de dieta, já perdi quatro quilos e oitocentos gramas. Significa que estou dentro da meta de eliminar oitocentos gramas por semana. Nessa semana fui convidado para um jantar e pelo convite seria uma mesa bastante farta, com comidas deliciosas. E como me comportar para não partir para a gula?

Em primeiro lugar na sexta semana de dieta já alcancei alguns ganhos além da perda de peso, já aprendi a me servir numa quantidade menor de comida, bem como escolher aquelas comidas que me levem ao emagrecimento, sempre levando em consideração a saúde. Estes dois aprendizados são fundamentais para conseguir fazer o que vou relatar. Mas antes vou contar um pouco da minha história, por quinze anos trabalhei em cidades que não eram onde eu residia e por isso precisava ficar hospedado pelo menos uma vez por semana. E os hotéis em que ficava sempre disponibilizavam um café da manhã farto, com diversas comidas deliciosas, mesmo assim não engordava. E não engordava por que tinha tomado uma decisão: caso tenha gostado de diversas comidas eu escolhia apenas uma, no máximo duas, pois sabia que na próxima semana tinha mais. Com isso aprendi a saber escolher de uma forma que o excesso de calorias não parasse nas gordurinhas.

Agora voltemos a nossa questão. Quando me encaminhei ao jantar sabia que precisaria escolher alguns alimentos e deixar a maioria de fora e também não iria repetir. Então necessitava escolher o suficiente para não passar fome e alimentos que me levassem ao emagrecimento e fossem gostosos. E foi assim que procedi, cheguei à mesa com o prato nas mãos pensando no meu foco que era a necessidade de emagrecer para alcançar a saúde que o médico me pontou.

Dessa forma consegui me servir sem sofrimento, escolhendo o que era melhor para mim. O foco na dieta se manteve.

Psicólogo Flávio Melo Ribeiro - A Viver – Atividades em Psicologia desenvolveu programas psicoterapêuticos que possibilitam ser trabalhados em grupos e individual - flavioviver@gmail.com