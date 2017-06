Jessica Karine, atriz e modelo, passará este ano a faixa da Realeza de uma das festas mais tradicionais alemãs chancelada por Blumenau, a Oktoberfest Curitiba, que teve sua primeira edição no ano passado, a atriz estreou como rainha e este ano sai com a Oktoberfest em turnê pelas cidades de Ponta Grossa, Maringá, Londrina, Foz do Iguaçu e Cascavel, no Paraná.

A bela ainda não foi cotada para representar também a festa deste ano como rainha, mas animada diz estar ansiosa com a temporada que promete, e quando indagada sobre os requisitos que serão levados em conta para eleger sua sucessora, ela diz que o fundamental é ter uma boa comunicação e Carisma, pois a beleza é relativa.

(Láu Moreno Empreedimentos Artísticos)

