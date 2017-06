Construtora inova e aposta em óculos de realidade virtual para mostrar resultado final de prédio ainda em obras

Óculos de realidade virtual, que permitem passear pelas áreas de lazer do empreendimento NYC Palhano, são a novidade que a construtora Vanguard Home traz a Londrina. Quem experimenta faz um tour incluindo piscina, steakhouse e rooftop e a sensação é mesmo a de estar caminhando pelos ambientes.

O gerente da construtora, Rodolfo Sugeta, avalia que os óculos são mais uma ferramenta que auxilia o consumidor na escolha, que se soma ao apartamento decorado, à maquete, ao folder com as imagens, servindo para mostrar como será o resultado final de prédios ainda em obras. “Adquirir um imóvel é uma decisão de compra muito importante. A realidade virtual é um recurso que ajuda a validar a escolha. Ao colocar os óculos, o cliente consegue perceber como será estar naquele espaço, por exemplo na piscina, que vista terá, a dimensão do ambiente. Trata-se de uma tecnologia que impacta as pessoas”, reflete o gerente.

Esta é a primeira vez que a construtora utiliza os óculos de realidade virtual. No formato proposto, o cliente é convidado a se sentar numa poltrona giratória e, à medida que gira, tem uma visão completa do ambiente que está “visitando”.

Os três espaços de lazer que compõem o conteúdo trabalhado na realidade virtual serão entregues juntamente com a Torre 2 do empreendimento NYC Palhano, que está em construção. A primeira torre do empreendimento já está concluída e entregue, na Gleba Palhano.