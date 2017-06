Médico José Koji Uratani recebe título de Cidadão Honorário

Solenidade será nesta sexta-feira (2), às 20 horas, na Câmara Municipal de Londrina; iniciativa partiu do vereador Professor Rony

O médico gastroenterologista e cirurgião do aparelho digestivo José Koji Uratani será homenageado nesta sexta-feira (2) na Câmara Municipal de Londrina com o Título de Cidadão Honorário. A sessão solene está marcada para as 20 horas, na sala de sessões, com transmissão online pelo site www.cml.pr.gov.br.

A iniciativa partiu do vereador Professor Rony (PTB), foi subscrita por mais 11 vereadores e sancionada pelo então prefeito Alexandre Kireeff, por meio da lei 12.472/2016. “A trajetória do Dr. Koji é marcada pela ética, pelo respeito e extrema dedicação aos seus pacientes. A concessão do Título de Cidadão Honorário é uma forma de reverenciar um profissional que engradece a medicina de Londrina”, afirmou o Professor Rony.

José Koji Uratani nasceu no dia 10 de janeiro de 1948, em Assaí, norte do Paraná, no sítio da Sessão Peroba. Filho de Yoshitaro e Kiyo Uratani, iniciou o ensino primário na Escola Rural da mesma localidade, concluindo esta etapa dos estudos e parte do curso ginasial em São Paulo no Liceu Pasteur. Terminou o ginásio no Colégio Conselheiro Carrão, em Assai, e a fase colegial no Colégio Estadual Vicente Rijo, em Londrina.

Uratani foi um dos pioneiros do curso de Medicina da Universidade Estadual de Londrina (UEL), na qual ingressou em 1968, um ano após a fundação da Faculdade de Medicina do Norte do Paraná. O jovem médico graduou-se em dezembro de 1973 e escolheu a Universidade de São Paulo (USP) para a pós-graduação. Também na Faculdade de Medicina da USP fez a residência médica em Cirurgia Geral (aparelho digestivo). Como médico integrou o corpo clínico de todos os hospitais de Londrina e atuou como plantonista de emergência na Santa Casa, Mater Dei e Hospital Londrina. Foi fundador da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa, serviço que chefiou até 1987, entre outras importantes atuações na área médica da cidade.

Casado com Marilena Uratani, é pai de três filhos, que lhes deram três netos. Sobre o título de Cidadão Honorário, o médico diz ser um dos mais expressivos tributos prestados em seus 69 anos de vida, dos quais 44 anos dedicados à Medicina. “É uma honra receber esse título concedido pela Câmara Municipal de Londrina, por meio do vereador Professor Rony. Agradeço o reconhecimento a todos os parlamentares, que representam a comunidade londrinense”, afirma

Engenheiro do corpo - Uratani confessa que, por muito pouco, não foi engenheiro civil. Chegou a se inscrever para o vestibular da Escola Politécnica de São Paulo. Foi aprovado. Mas aconselhado por um amigo, Issamu Onishi, médico que atua em Londrina, concorreu a uma vaga na Faculdade de Medicina do Norte do Paraná. Foi aprovado também. O argumento decisivo para optar pela Medicina veio do pai. “Ele me disse que, sendo médico, eu também seria, de certa forma, engenheiro de alguma parte do corpo, pois iria me dedicar ao que de mais valioso existe, o ser humano”, relembra o médico.

Atualmente Uratani enfrenta o desafio de diminuir a carga de trabalho e aproveitar mais a vida. Em seus planos, também, está a intenção de passar mais tempo à beira do rio. Pescar é uma das atividades que aprendeu com o pai e mais lhe dão prazer. “Gosto muito de me sentar na beira de um rio calmo, preparar minha vara de pescar, sem pressa. Observar a natureza, ver, por exemplo, um martim-pescador (pássaro) entrar na água e pegar seu peixinho, e eu o meu. E quando sentir fome, pegar o meu sanduíche preferido e comer”, descreve.

O sanduíche preferido é feito de pão com mortadela, acompanhado de uma tubaína bem gelada. “Eu sou povão, eu sou pão com mortadela mesmo. Nunca fui apegado às coisas materiais; tenho o suficiente para dizer que sou um homem feliz”, assume.

(Colaborou Antonio Mariano Junior/Assessoria do Vereador Professor Rony).