Copel promove seminário sobre cultura e sustentabilidade em Londrina

Identidade cultural e a preservação da natureza são os temas que estarão em pauta na próxima segunda-feira, dia 05, no Seminário Cultura & Sustentabilidade, promovido pela Copel para celebrar o Dia Mundial do Meio Ambiente. A programação do encontro inclui a exibição da produção audiovisual desenvolvida por moradores da Terra Indígena Apucaraninha e outras iniciativas de valorização da cultura Kaingang que têm tomado corpo por meio do Programa VENH KAR, implementado com os recursos da indenização pagos pela Companhia aos Indígenas. O seminário é aberto ao público e tem entrada gratuita, no auditório do SESI Cultura/AML, em frente à Concha Acústica de Londrina, das 14h às 17h.

VENH KAR é o nome dado na língua Kaingang ao programa, que em português é chamado de "Programa gerador de projetos de sustentabilidade socioeconômica, ambiental e cultural". Os projetos têm como missão atuar respeitando a identidade cultural, costumes, tradições e instituições do povo Kaingang. Um dos projetos desenvolvidos junto à comunidade em Apucaraninha é a construção de um Centro de Memória, o que tem oportunizado a recuperação de acervo ligado à temática indígena Kaingang e também a produção de novos conteúdos, como é o caso das filmagens realizadas durante oficinas ministradas por Luís Henrique Mioto, Eduardo Tardeli e Rafael Sosa, que são contratados do programa para o desenvolvimento deste projeto. As produções já resultaram na edição do documentário ~Eg ~In (Nossa Casa), que estreou no ano passado, e o grupo já tem novos materiais que serão trazidos para a tela no seminário desta segunda.

O conteúdo do evento foi pensado a partir do tema global pensado para a data: “Conectando pessoas à natureza”. De acordo com a superintendente de Meio Ambiente da Copel Geração, Luisa Cristina Tischer Nastari, as iniciativas empreendidas por meio do programa têm contribuído para fortalecer a identidade cultural, e este processo tem ligação direta com a sustentabilidade: “As ações na área da cultura incentivam a conservação da diversidade biológica para a presente e para as futuras gerações, de maneira compatível com as aspirações e o modo de vida da comunidade”, explica.

Ainda durante a programação, serão expostos outros projetos desenvolvidos pelo VENH KAR , todos custeados com recursos do fundo de indenização recebido da Copel para beneficiar a comunidade Kaingang localizada junto à Usina Hidrelétrica Apucaraninha, a 80 quilômetros de Londrina.

O seminário será encerrado por um debate sobre o consumo consciente nos centros urbanos, em uma mesa redonda com a participação projeto corporativo EcoEficiência e da iniciativa voluntária Consum´Ator, desenvolvida por funcionários da Copel em Curitiba, Ponta Grossa e Maringá. A mediação fica a cargo de Amanda Caroline de Souza, representante do Conselho Paranaense de Cidadania Empresarial em Londrina. Durante o evento, haverá ainda distribuição de mudas de cerejeiras e de amostras de sabão produzido por voluntários a partir de óleo usado.

Asimp/Copel