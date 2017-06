Centenário do Sul - Atividades físicas movimentaram a cidade no dia do desafio

O município de Centenário do Sul, por meio da secretaria municipal de Educação, Esporte e Cultura, organizou na quarta-feira, 31, o Dia do Desafio. Várias atividades foram desenvolvidas com a comunidade centenariense. Uma equipe percorreu escolas, creches e empresas, posto de saúde e hospital, com o objetivo de despertar a consciência da importância da atividade física visando uma melhor qualidade de vida da população. A comunidade se mobiliza para a prática da atividade física com o intuito de promover a saúde, por meio de uma disputa saudável com outra cidade. Neste ano Centenário do Sul concorreu contra Catarina, cidade do estado cearense.

Na pedalada do Desafio, muitas crianças, adolescentes e alguns adultos participaram. Como incentivo a secretaria municipal de Esportes e Lazer sorteou brindes pelo numero de inscrição e uma bicicleta com marchas aro 26 novinha. O ganhador da bicicleta foi a garotinha, Amábille Bonache. Após a pedalada teve jogo de futebol e aula de dança com o público presente em frente a prefeitura municipal.

A Administração Municipal, por meio da secretaria de Educação, Esporte e Cultura, faz um agradecimento especial a todos que disponibilizaram de seu tempo para participar de mais esta edição do evento que contou com grande adesão da comunidade e vamos torcer para que o resultado seja favorável para Centenário do Sul.

ASCOM/PMCS