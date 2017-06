Londrina sedia II Fórum de Desenvolvimento Sustentável

Intenção é debater as alternativas para o manejo do solo e das águas para o desenvolvimento sustentável

Na próxima quarta-feira (7), a partir das 8 horas, o município de Londrina vai realizar o II Fórum de Desenvolvimento Regional Sustentável de Londrina e Região. O encontro será no auditório central do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR), localizado na Rodovia Celso Garcia Cid, Km 375.

O objetivo é discutir tecnicamente as alternativas para o manejo do solo e das águas para o desenvolvimento sustentável, e apresentar trabalhos e projetos que já vêm sendo realizados no município e em outras localidades e que estão dando resultados positivos no que se refere à temática escolhida.

De acordo com a secretária municipal de Ambiente, Roberta Queiroz, além das palestras, os ouvintes também terão acesso à minuta do Projeto de Lei para o pagamento de serviços ambientais. Eles poderão sugerir alterações e melhorias a serem acrescidas ao documento, que deve ser encaminhado à Câmara de Vereadores até o segundo semestre deste ano.

“Pretendemos dar contribuições, seja com o apoio técnico especializado ou através de recursos financeiros, para os proprietários rurais que mantêm nascentes de água ou excedentes de mata nativa devido às restrições de produtividade em prol do bem coletivo. Sabemos que as questões ambientais não levam em consideração os limites territoriais, por isso queremos debater esse e outros assunto com representantes dos municípios vizinhos e interessados na área ambiental”, disse.

Os recursos financeiros para esse projeto estão disponíveis através do Fundo Municipal de Meio Ambiente e autorizados pelo Consemma. Para os debates foram convidados o Analista de Projetos Ambientais Sênior, na Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Renato Atanazio, para apresentar o “Projeto Oásis”, implementado pelo grupo em prol da proteção de nascentes de água; o técnico agropecuário e extensionista do Emater, Paulo Roberto Mrtvi, para abordar os programas de sucesso desenvolvidos pelo Emater junto aos produtores rurais e a equipe técnica da Secretaria de Ambiente (Sema) para discutirem a minuta do Projeto de Lei.

“Durante o encontro, vamos apresentar ações que os agricultores podem realizar para a conservação de solo, para que possam receber mais incentivos, por exemplo, e que entendam mais sobre o manejo e possam prevenir pragas e doenças e ao mesmo tempo aumentarem a produtividade das plantações”, explicou Mrtvi. O especialista explicou também que os participantes terão acesso a informações sobre outras ações e projetos como a de recolhimento de embalagens de agrotóxicos, importância da pulverização correta, aumento da produtividade, entre outras.

Foram convidados para participar associações sindicais da área rural, o Consemma, Secretaria Municipal de Agricultura, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR), Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Paraná (SEAB), Emater e outras entidades do segmento.

Para participar é necessário fazer a inscrição na hora do evento. O auditório do IAPAR tem capacidade para 120 pessoas e o fórum é aberto ao público.

Programação

08h - Recepção

08h15 - Abertura

08h30 - Palestra Renato Atanazio - Fundação O Boticário

Oasis –Iniciativa de Pagamento de Serviços Ambientais

09h - Palestra Paulo Mrtvi – EMATER

PROESA – Programa de Gestão de Solo e Água em Microbacias

09h30 - Paulo Cezar Dolibaina (SEMA/Londrina) e Gustavo Góes (CONSEMMA)

Apresentação da minuta do Projeto de Incentivo ao Serviço Ambiental Rural (PISAR)

09h50 - Intervalo para perguntas e coffee-break

10h35 - Grupos de trabalho para discussão e sugestões

12h30 - Encerramento.

NC/PML